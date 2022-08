SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo un comunicato giunto in redazione della Sambenedettese Basket.

“La Sambenedettese Basket è lieta di annunciare la conferma di Mandel Adib Tongue Zuko, ala classe 2001.

Mandel, arrivato nello scorso mese di aprile dalla Robur Osimo e già determinante per la conquista della salvezza della passata stagione, è cresciuto nei settori giovanili di Rimini e Ferrara. Per lui esperienze anche a Bellaria, Trapani e Marsala.

Nelle 8 partite disputate con i rossoblù nello scorso finale di stagione ha prodotto 3.6 punti di media risultando in crescita partita dopo partita.

Queste le prime dichiarazioni di Mandel Adib Tongue Zuko: “Sono molto contento di poter far parte di questo progetto sportivo anche per questa stagione, non vedo l’ora di iniziare e mando un saluto a tutti i nostri tifosi”.

Contento per la conferma della giovane ala Coach Alessandro Roncarolo: “Mandel è arrivato nel momento più complicato della scorsa stagione ed ha subito conquistato lo staff e la dirigenza per la sua professionalità e la sua attitudine al lavoro. È stato poi fondamentale nella serie contro Falconara in cui ha conquistato sempre più minutaggio. La sua conferma è stata per noi un punto fermo sin dal mese di giugno e siamo pronti a dargli un ruolo di maggiore responsabilità che crediamo meriti.”