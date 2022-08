ANCONA – È stato un ferragosto intenso per la Croce Gialla di Ancona, costretta ad intervenire in soccorso di due donne. Necessario l’intervento delle ambulanze in via Scandali, dove un’anziana di 90 anni è stata trovata priva di sensi in strada. La donna è stata prontamente soccorsa e portata in ospedale.

A Collemarino, durante la mattinata, una donna di 85 anni è caduta in casa e non rispondeva alle chiamate dei propri familiari. Oltre a quello della Croce Gialla, per lei si è reso necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco.