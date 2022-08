VAL VIBRATA – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 16 agosto, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

Durante la notte scorsa due squadre di vigili del fuoco dei Distaccamenti di Nereto e San Benedetto del Tronto sono intervenute sull’Autostrada A14, nella carreggiata in direzione sud, a seguito di un incidente stradale. Il sinistro si è verificato poco prima dell’uscita Val Vibrata ed ha coinvolto due auto, una Dacia Lodgy e un Suv Rexton. A causa dell’impatto tra i due veicoli, la Dacia, su cui viaggiavano una coppia e cinque ragazzi, si è ribaltata sul lato del conducente e dopo aver percorso diverse decine di metri sull’asfalto si è fermata al centro della carreggiata.

La donna a bordo della stessa auto ha riportato un trauma ad un braccio ed è stata trasportata in ospedale per le cure del caso, mentre gli altri occupanti sono rimasti illesi così come il conducente della Rexton. A bordo della Dacia c’era anche un cane di piccola taglia che spaventato dall’incidente è fuggito nelle campagne circostanti.

I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale del 118 per soccorrere la persona infortunata e hanno provveduto a mettere in sicurezza la Dacia successivamente recuperata da un carroattrezzi giunto sul luogo dell’incidente.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte della Polizia Autostradale del VII tronco di Città Sant’Angelo intervenuta sul posto. La carreggiata sud dell’autostrada è rimasta chiusa al traffico veicolare per circa mezz’ora, fino al termine delle operazioni di intervento e dei rilievi dell’incidente.

Sulla carreggiata sud dell’autostrada si è formata una lunga fila di veicoli che ha reso difficoltoso l’arrivo sul posto delle squadre dei vigili del fuoco.