GROTTAMMARE – Grande affluenza di pubblico agli eventi musicali di Ferragosto organizzati dall’associazione policulturale Artistic Picenum.

La serata del 14 agosto a Pedaso è stata allietata dalla band in rosa ” The Holograms“, all’interno della kermesse “Sagra delle Cozze 2022“, evento enogastronomico tra i più longevi del centro Italia. Un viaggio intenso nell’universo canoro al femminile con omaggi toccanti e vivaci alle voci di Madonna, Dolores O’Riondan, Giuni Russo, Loredana Bertè, Gianna Nannini, Donatella Rettore e molte altre indimenticabili interpreti della musica internazionale.

Zucchero è stato, invece. l’assoluto protagonista in piazza Fazzini a Grottammare la sera del 15 agosto grazie alla perfomance della cover band “SugarFriends“, capitanata dal front man Berny Novelli, accompagnato dai musicisti Lucio Ragni, Mauro Di Marco, Luca Morganti, Thomas Pucci, Regina Carbone, Roberto Marchetti, Max Spizzi e Paulina Pieprzka.

“Ringrazio di cuore tutto lo staff associativo dell’Artistic Picenum, il comune di Grottammare e la Pro Loco di Pedaso per la dedizione e la fiducia concessaci in queste date strategiche dell’estate 2022. Per noi è stata una profonda emozione poter entusiasmare il numeroso pubblico accorso ai due eventi nel Piceno; apprezziamo tantissimo l’affetto dei nostri followers, grazie al quale si è espressa vicinanza a una giovane realtà del terzo settore locale, accreditando de facto la competenza e l’originalità nell’offerta culturale – ha dichiarato soddisfatto Giuseppe Cameli, presidente dell’Artistic Picenum.