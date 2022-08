SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grande successo di pubblico per il “Tropical Santa Claus”, lo spettacolare Festival in spiaggia che si è svolto a San Benedetto del Tronto il 12-13-14 agosto.

Il 12 agosto, alle 10.30, in moltissimi sono giunti tra le concessioni 59 e 60 dove c’erano gli acclamatissimi “Animatori Ciquibum” che hanno entusiasmato i presenti con esilaranti gags tutte da ridere e coinvolgenti balli di gruppo.

Poi è giunto dal mare Babbo Natale (in versione appunto Tropicale) accolto da due ali di folla festanti.

A seguire l’atteso live di Coconice Nico Virgili che ha fatto cantare e ballare tutti i presenti. Altro momento suggestivo è stato quello della realizzazione della scritta umana gigante in mare “Rai” ed il tradizionale tuffo collettivo in mare con i cappellini da babbo Natale.