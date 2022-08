GROTTAMMARE – Un uomo di 53 anni, F.R. è stato trovato morto nella sua abitazione di Via Pola, nel tardo pomeriggio di lunedì 15 agosto. Ad accorgersi della tragedia è stato un amico, che lo ha trovato a terra esanime. L’intervento del 118 non ha potuto nulla. Sono attualmente in corso i rilievi dei carabinieri, ma la causa del decesso sembra essere un malore.