SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giorno di scontri, oggi 15 agosto.

Nella mattinata segnalati altri due incidenti stradali a Grottammare e San Benedetto, in entrambi i casi il 118 per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte. Sinistri accaduti sulla Statale 16 e in viale Marinai d’Italia.

Nei luoghi dei sinistri rilievi affidati alle Forze dell’Ordine per chiarire dinamiche e responsabilità.