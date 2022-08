TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 15 agosto, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo.

Nella notte di Ferragosto i Carabinieri della Compagnia di Giulianova, nell’ambito dell’operazione “Estate Sicura” disposta dal Comando Provinciale di Teramo, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, che ha interessato gran parte del litorale teramano, da Giulianova a Silvi Marina. Durante i controlli effettuati in diversi esercizi pubblici e sulle principali arterie stradali, i quattordici Carabinieri impiegati a bordo di sette autopattuglie hanno:

– identificato ottantuno persone;

– controllato cinquantuno veicoli;

– ispezionato dodici locali pubblici.

Nello specifico, sono state denunciate tre persone per reati attinenti alla circolazione stradale, ossia per guida in stato di ebbrezza alcolica, sotto l’influsso di sostanze stupefacenti e per aver condotto un veicolo senza aver mai conseguito la patente di guida. In quest’ultimo caso è stato anche sequestrato il mezzo poiché privo di copertura assicurativa.

Altre tre persone sono state denunciate poiché, in seguito a perquisizione veicolare, sono state trovate in possesso ingiustificato di grimaldelli o strumenti atti allo scasso. Infine una persona è stata arrestata in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.