SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontri nella mattinata del 15 agosto.

Intorno alle 7 di Ferragosto incidente stradale sull’A14 fra San Benedetto e Grottammare in galleria per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Autostradale.

Traffico in tilt, sul posto il 118 per i soccorsi alle persone coinvolte. Anche l’eliambulanza.

Pure sulla Salaria, vicino Centobuchi, altro incidente stradale. Anche qui 118, eliambulanza e Forze dell’Ordine in azione. Dinamica del sinistro in fase di accertamento.