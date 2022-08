L’Associazione Culturale L’Astrolabio di San Benedetto del Tronto presenta la nuova stagione dei Corsi Creativi 2022 – ’23 .

Corsi di Disegno e Pittura per adulti e bambini, con programmi completamente personalizzati.

Si potranno apprendere le tecniche del disegno a matita, penna, china, pastello, gessetto, a carboncino oppure pittura ad olio o acquerello ed altre più particolari come il collage.

Lo stile verrà concordato in base alla personalità dell’allievo.

Ogni mese si svolgeranno anche workshop di :

Pittura su tessuto

Pittura su vetro

Riciclo creativo

Pittura con filo

Fotografia

Legatoria

Corso di Creatività

e molto altro ancora…

Domenica 25 Settembre si terrà l’Open Day presso la sede dell’associazione in via Monte S.Michele 31 a S.Benedetto del Tronto, occasione in cui sarà possibile parlare con gli insegnanti per avere tutte le informazioni specifiche e conoscere il calendario degli appuntamenti.

Dal 26 Settembre al 1° Ottobre ci sarà la settimana di prova dove si potrà fare la prima lezione di prova gratuita e decidere agevolmente quale corso o workshop seguire.

Per sapere in anticipo orari e date di corsi e workshop basta tenere d’occhio i social de L’Astrolabio perché a partire da Settembre verranno pubblicati sui profili Facebook e Instagram dell’associazione.

Tutti i corsi si svolgeranno presso la sede in via Monte San Michele 31, San Benedetto del Tronto (AP).

Per tutte le info: 324 77.96.019. Facebook: L’Astrolabio. Instagram: astrolabioassociazione

E-mail: astrolabioassociazione@gmail.com