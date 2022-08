A Ripatransone arriva RipaMagic, un nuovo festival di magia ed illusionismo

Nasce RipaMagic, un nuovo festival che trasformerà per due giorni il bellissimo borgo di Ripatransone, in provincia di Ascoli Piceno, nel regno della magia, dell’illusionismo e della comicità, con stupore e divertimento per un pubblico di tutte le età.

di Antonio Parroni