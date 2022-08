Auguri per i tuoi 100 anni Maria!

Traguardo importante che merita una grande festa. Sì, perché 100 anni non sono pochi da raggiungere. Nonna Maria Angeletti, vedova Nocosanti Glauco, compie un secolo di vita. Nata a Macerata il 31 luglio 1922, ha vissuto per tanti anni a Macerata per poi trasferirsi nella Perla dell’Adriatico a Grottammare, nel quartiere zona Ascolani, per stare […]

di Annalisa Coccia