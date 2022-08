GROTTAMMARE – Hanno in comune oltre mezzo secolo di vacanze trascorse a Grottammare: le signore Elide e Antonietta si sono avvicendate ieri mattina a Palazzo Ravenna, dove il sindaco Enrico Piergallini ha consegnato loro la targa riservata ai villeggianti più affezionati. “Turista onoraria per l’amore e la lunga fedeltà alla Città di Grottammare” recitano le targhe personalizzate che l’Amministrazione comunale fa realizzare da qualche anno a questa parte per onorare e riconoscere l’attaccamento dei turisti alla Perla dell’Adriatico.

La romana Elide Ceppitelli dal 1961 non manca di trascorrere lunghi periodi estivi a Grottammare godendosi la spiaggia. Scopre la città per vicende familiari e da 61 anni ne fa la meta delle estati di tutta la sua famiglia, con figli e nipoti che si passano il testimone delle vacanze. Tra Milano e Trieste si divide la vita di Antonietta Orlando, che approda a Grottammare nel 1970 e ammaliata dal luogo ne diviene subito ambasciatrice, non solo facendone innamorare anche la sua famiglia ma promuovendo la città tra amici e conoscenti del nord Italia, come orgogliosamente ha riferito al sindaco nel breve incontro in municipio.