SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Missione compiuta per i supereroi del Pianeta Cumbiòn.

Ieri sera, 11 agosto, presso la rotonda del Lungomare Sud di Porto d’Ascoli i Super Cumbia y la Liga de la Alegria hanno fatto scatenare il pubblico a suon di musica argentina, coinvolgendolo sia con le loro squillanti sonorità, sia con il loro carisma e personalità (in ogni brano gli spettatori interagivano in completa simbiosi con la band attraverso cori, balli e battiti di mani).

Il risultato è stato una grande festa che ha visto bambini e adulti di tutte le età divertirsi e ballare in una splendida cornice a due passi dalla spiaggia.

Reduci da una tournèe che li ha visti girare l’Italia e non solo (appena una settimana fa si sono esibiti in Austria) sono “atterrati” in Riviera grazie al contributo del Comune di San Benedetto del Tronto, dell’associazione Arte Viva e al patrocinio di Asso Artisti dell’Adriatico.

Due le missioni del gruppo, raccontate in un simpatico siparietto dal frontman: estirpare la vergogna che impedisce di lasciarsi andare e fuggire il reggaeton (guai a confonderlo con la cumbia). E vista la risposta del numeroso pubblico, si può affermare con certezza che entrambe sono state compiute con successo.