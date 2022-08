SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La World Sporting Academy di San Benedetto non si ferma nemmeno d’estate, anche se per Ferragosto le ragazze della Serie A2, allenate da Elena Konyukhova e Jean-Carlo Mattoni, si sono concesse un breve stop di dieci giorni.

Proprio con Mattoni abbiamo fatto un punto della situazione sulla società rossoblu che ha nella ginnastica artistica femminile la sua punta di diamante: “Dopo i campionati nazionali di Rimini, dove abbiamo conquistato cinque ori, un bronzo e un argento, abbiamo avviato gli Academy Summer Camp, con cui abbiamo ospitato società da tutta Italia, con tante ginnaste e allenatrici venute qui per formarsi e documentarsi sui movimenti e le difficoltà della ginnastica artistica. Siamo un punto di riferimento al livello locale, nazionale e internazionale. Dopo Ferragosto i collegiali riprenderanno, per noi sono anche un mezzo per poter sostenere i costi dell’affitto della Tensostruttura. Speriamo che il Comune di San Benedetto possa venirci incontro“.

Ma la World Sporting Academy ha allargato i propri orizzonti anche al di là della ginnastica artistica: “Ora stiamo aiutando nella preparazione Ian Matteoli, un giovane atleta nel giro della Nazionale italiana di snowboard freestyle, ma bravissimo anche sullo skateboard. È in lizza per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026″. Guarda la video intervista completa.