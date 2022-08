PORTO SAN GIORGIO – Si torna a giocare sulla sabbia e le ragazze e i ragazzi della Riviera Samb Volley sono subito protagonisti.

Una straordinaria “doppietta” al femminile e un prestigioso secondo posto al maschile sono il più che positivo bottino per la società sambenedettese nella Coppa Marche Under 16 di Beach Volley che si è svolta nei giorni scorsi sulla spiaggia Porto San Giorgio.

Al prestigioso appuntamento, la società rossoblu si è presentata con ben 7 squadre, 4 al femminile (Valentina Di Buonnato-Sofia Raffaelli, Angelica Vallorani- Laura Rossi, Clara Forlì-Emily Aureli, Mirene Mugione-Ilaria Travaglini) e 3 al maschile (Marco Blaffard-Leonardo Colletta, Matteo Grilli-Matteo Mora, Mattia Faraone-Matteo Capriotti).

Tra le ragazze, dopo una splendida cavalcata, a giocarsi la vittoria finale due coppie della Riviera Samb Volley, quella composta da Valentina Di Buonnato e Sofia Raffaelli contro Clara Forlì e Emily Aureli, con le prime che l’hanno spuntata.

Si è, invece, fermata ad un passo dal successo la coppia maschile composta da Marco Blaffard e Leonardo Colletta che alla fine si è dovuta accontentare di un comunque ottimo secondo posto. Che permetterà alla femminile, di partecipare a fine agosto alla Fase Regionale della Coppa Marche Under 16 di Beach Volley. Per la Riviera Samb Volley una doppia grande soddisfazione, per il gradito ritorno sulla sabbia ma anche e soprattutto per la conferma del valore del proprio vivaio, sia al maschile che al femminile.