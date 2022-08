SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento a San Benedetto del Tronto con la rassegna a cura del laboratorio teatrale Re Nudo.

Venerdì 12 agosto, alle ore 21,30, con la luna piena, presso il Molo sud, vicino al monumento al gabbiano Jonathan Livingston, si terrà l’evento “L’amore, probabilmente” con la voce recitante di Piergiorgio Cinì e Sergio Capoferri alla fisarmonica

L’amore per la libertà, per la pace, per la poesia, per la vita, per l’amore: questi i temi guida del concerto-reading che propone, in modo serio e scanzonato, poesie, racconti brevi e brani musicali, opera di grandi artisti, in omaggio all’amore. Le parole e le note costruiscono un percorso affascinante fatto di emozioni profonde, divertimento intelligente e ascolto partecipe.

L’ingresso è libero.