Una settimana di Ferragosto alla grande! Guarda l'anteprima con Marta e Annalisa

Ad Ascoli Piceno, il 13 agosto, il concerto di Brunori Sas in occasione dell’Ascoli Summer Festival. A Montalto delle Marche torna la Notte delle Streghe e dei Folletti: il suggestivo centro storico si trasforma in un mondo incantato fatto di fiabe streghe e folletti, spettacoli e giochi, fino al rogo della strega.

Il 14 agosto, allo Sferisterio di Macerata andrà in scena “Il barbiere di Siviglia”. La giornata del 15 agosto parte in musica con il Concerto all’alba sul mare presso il Giardino Nuttate de Lune di San Benedetto. Nel pomeriggio, torna l’evento più colorato dell’anno: il Color Day alla Beach Arena – Ex Camping di San Benedetto. Dal 17 agosto a Castignano è la volta del Templaria Festival, per rivivere il Medioevo in tutte le sue luci e ombre. Dal 18 agosto a Monteprandone l’appuntamento più atteso per gli amanti della birra artigianale: Fermento Marchigiano.