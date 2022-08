MONTEFIORE DELL’ASO – È tutto pronto per la 25° edizione la Maialata in Piazza, organizzata dall’omonima Associazione, la manifestazione di punta dell’estate montefiorana che si svolgerà come di consueto dal 15 al 19 agosto.

Dopo l’edizione della “ripartenza” del 2021, effettuata in forma ridotta ci si sta preparando al meglio per l’edizione 2022. È stata infatti potenziata la cucina ed aumentati i coperti per diminuire l’attesa dei numerosi turisti, offrendo loro una serata all’insegna del buon cibo e del divertimento.

Come ogni anno saranno preparati con maestria dagli chef locali, polenta bianca e rossa, braciole, costine e salsicce alla brace ed altre specialità locali il tutto innaffiato dall’ottimo vino delle nostre colline.

Ma la Maialata è anche una festa per tutto il paese e non mancano attrazioni collaterali come il mercatino di artigianato, la visita al polo museale di San Francesco o al museo dell’Orologio, aperto nei cinque giorni sino a tarda ora.

Ricco e variegato per tutti i generi anche il programma di intrattenimento musicale: il 15 tributo a Vasco con i Vizi & Virtù, il 16 i Varietà, il 17 i Monarka Skin Sound, il 18 si balla con la Folkappanka Bifolk Band e ed il 19 gran chiusura con l’esibizione e l’animazione con la scuola di ballo Planet Dance 2000.

Si ricorda inoltre che tutti i proventi della manifestazione andranno alla Croce Verde per l’acquisto di materiale sanitario.

Non si può mancare a Montefiore dal 15 al 19 agosto dove impazza la Maialata in Piazza.