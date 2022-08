Ultima edizione dell’anno per l’Antico e le Palme dal 26 al 28 agosto nell’isola pedonale di San Benedetto del Tronto, nel cuore della riviera adriatica, appuntamento fisso dal 1994. La manifestazione sambenedettese di antiquariato e collezionismo è una delle rassegne più conosciute tra i mercatini dell’antiquariato del centro Italia e non solo, divenuto negli anni un punto di riferimento per migliaia di appassionati di oggetti che fanno parte del nostro passato e delle nostre tradizioni.

Ormai da qualche anno, infatti, la manifestazione si sposta in tour in prestigiose località turistiche italiane con gli appuntamenti di Cortina d’Ampezzo, Milano Marittima e Lido di Jesolo: una dimensione nazionale per la manifestazione d’antiquariato più attesa dell’estate italiana.

Gli espositori professionisti, provenienti da varie regioni italiane, ma anche dall’estero, aspettano i visitatori con oggetti rustici ed attrezzi in legno, tipici della tradizione contadina locale, ma anche con pezzi raffinati provenienti da dimore nobili e borghesi. Senza dimenticare le stampe, i lumi, i giocattoli, i mobili antichi, i libri, la biancheria ed i pizzi della nonna, cartoline ingiallite dal tempo, pubblicità di marchi storici e tante altre curiosità che vi sorprenderanno. Oggetti e accessori per arredare le case, per collezionisti esperti o alle prime armi in cerca di una passione da coltivare.

Numerosi gli espositori specializzati in modernariato industriale e vintage, un settore sempre più richiesto dagli appassionati, dagli arredatori e dai tanti giovani che sempre più si avvicinano al mondo del collezionismo. Lo sguardo è rivolto al look anni ’60 ’70 e ’80 con i suoi vestiti e accessori, icone immortali di un tempo passato. La moda ripropone gli anni ’80 e sempre più ragazzi sono alla ricerca del pezzo originale.

Sabato 27 agosto la rotonda Giorgini sarà protagonista di uno spettacolo di Dante Ottocentesche.

L’Accademie di Danze Ottocentesche di Ancona sarà protagonista del pomeriggio quando coppie di danzatori si esibiranno nelle più scenografiche e icone danze che hanno caratterizzato periodi storici famosi come le scene siciliane del Gattopardo. Dalle 18 alle 20 di sabato 27 agosto, rotonda Giorgini.

L’Antico e le Palme vi aspetta nell’Isola Pedonale di San Benedetto del Tronto dal 26 al 28 agosto dalle 17 alle 24.

Ingresso libero.

info: Segreteria organizzativa Brandozzi A. & C snc tel. 0736 256956 – 393 9862023

www.mercatiniantiquari.com info@mercatiniantiquari.com FB @mercatini antiquari IG #mercatiniantiquari