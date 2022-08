Caso “Fish”, accordo bonario tra Mazzagufo e Marconi

Il primo si è scusato per l'alterco avvenuto il 28 febbraio 2005, il secondo ha ritirato la querela. Ma non mancano accuse; il consigliere di opposizione afferma che «Merli e Rossi non hanno mai preso posizione, così la mia moralità è stata messa in discussione».

di Pier Paolo Flammini