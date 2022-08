Confermata la Bandiera Lilla per la città di Grottammare

Si tratta di un riconoscimento conferito con cadenza biennale dalla cooperativa sociale di Savona "Bandiera Lilla Onlus" a tutti i comuni che implementano progetti a favore del turismo inclusivo. Per la nuova stagione estiva, in arrivo altri 300 metri di passerelle per le spiagge libere e targhe informative in carattere Braille nel vecchio incasato.

di Veronica Murgia