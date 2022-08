GROTTAMMARE – Si è spento oggi, 11 agosto, il dottor Franco Falasca Zamponi, circondato dall’amore della moglie Maria Grazia, dai figli Federico e Giulia, dalla sorella Sandra e da tutti gli altri parenti.

È stato consigliere e assessore del Comune di Grottammare fino ad alcuni anni fa.

Molto conosciuto anche per essere stato il medico di base di tanti cittadini grottammaresi. Aveva l’ambulatorio prima in via A. Manzoni poi in via Pascoli, nei pressi di piazza Carducci, dove oggi molti suoi pazienti lo ricordano con affetto.

Conviveva da alcuni anni con una salute cagionevole che ha però sempre affrontato con dignità e spirito cristiano. Ultimamente passava molto del suo tempo al Caffè 29, il bar sotto casa dove si era fatto tanti amici che oggi, alla brutta notizia, si sono commossi.

Sentite condoglianze dalle comunità neocatecumenali alle quali tutta la famiglia era molto legata e dalla redazione di Riviera Oggi situata a 50 metri dalla sua abitazione.

I funerali si terranno domani presso la chiesa di San Filippo Neri, alle ore 10.