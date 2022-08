GROTTAMMARE – Venerdì 12 agosto appuntamento con la seconda serata di “Cabaretour 2022” organizzata dall’associazione Lido degli Aranci. In piazza Carducci, alle ore 21,30, si esibirà il ventriloquo più bravo d’Italia Andrea Fratellini, insieme all’inseparabile compagno di viaggio Zio Tore. Nel 2019 ha vinto il 35° Festival dell’Umorismo “Cabaret Amore mio!” e Grottammare, si sa, porta fortuna perché nel 2020 ha vinto anche Italia’s Got Talent incantando tutti con il suo talento.

Andrea Fratellini è un bravissimo comico e un intrattenitore nato: da molti anni si diletta con la magia e la ventriloquia, divertendo centinaia di persone, grandi e piccini con i suoi spettacoli. Ma la sua passione per la magia è nata quando, ad appena undici anni, è stato ricoverato in ospedale per un intervento di appendicite. Lì ha conosciuto un infermiere che, oltre ad occuparsi dei suoi piccoli pazienti, imbastiva qualche spettacolo per intrattenerli e farli sorridere. Per anni Andrea si è dedicato alla magia, iniziando a girare per ospedali come volontario, portando un po’ di serenità nei reparti di pediatria di tutta Italia. Solo diverso tempo dopo è entrato nel mondo della ventriloquia e ancora una volta, è stato grazie alla sua frequentazione negli ospedali, quando infatti, ha incontrato una mamma che, per comunicare con la sua bimba autistica di 8 anni, aveva iniziato a parlarle tramite un pupazzetto. E lì la decisione: Andrea ha mollato il suo lavoro da assistente di volo e ha cominciato a esibirsi a tempo pieno, assieme a zio Tore. Il successo è arrivato in poco tempo, travolgendolo completamente.

Oggi è molto richiesto per spettacoli divertenti e show comici in tutto il nostro Paese. Diverse, le possibilità di esibirsi anche in televisione: dal suo più recente grande successo, la vittoria a Italia’s Got Talent nel 2020, negli anni precedenti Andrea aveva già preso parte a diverse trasmissioni, il suo esordio sicuramente è stato quello nel 1994 alla Corrida, quando ha vinto una delle puntate dello storico programma di Corrado. Negli anni seguenti, Andrea ha preso parte ad Italia’s Got Talent edizione 2009 (arrivando in semifinale), a Tu Si Que Vales e a Colorado, sotto la conduzione di Luca e Paolo.

Non perdete quindi questa splendida e unica serata, denominata quindi “Il Dopofestival”, sempre a ingresso libero, visto che presenterà anche la showgirl Gloria Conti, che incanterà tutto il pubblico presente con la sua splendida voce.

