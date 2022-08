GIULIANOVA – Polizia Stradale in azione in questi giorni.

La Polstrada di Giulianova, a Giulianova, ha fermato un autocarro e ha sottoposto al Drug Test il conducente risultato positivo alla Cannabis.

Come riportato in una nota stampa, giunta in redazione l’11 agosto dalla Questura di Teramo, è scattata la perquisizione domiciliare dove sono stati rinvenuti 25 involucri contenenti marijuana per 2100 chili e anche della marijuana.

L’uomo è stato arrestato per possesso di sostanze stupefacenti, fermo convalidato e obbligo di dimora nel Comune di residenza e divieto di allontanamento da casa in orari serali e notturni.