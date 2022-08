FERMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 10 agosto, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo.

Ancora vigili del Fuoco di Fermo impegnati nella cittadina rivierasca di Porto Sant’Elpidio e ancora per un incidente stradale. Questa volta i mezzi coinvolti sono stati tre, due auto ed un camion. Via Umberto I il teatro dello scontro, che è rimasta chiuso al traffico per tutta la durata dell’intervento nel corso del quale il guidatore di uno dei veicoli coinvolti è stato estratto dal personale e consegnato ai sanitari.