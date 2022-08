FERMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 10 agosto, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo.

Vigili del Fuoco di Fermo impegnati questa mattina a Porto Sant’Elpidio in un duplice intervento sulla Statale 16. A seguito dello scontro tra quattro vetture, due di esse si sono incendiate con le fiamme che si sono propagate anche alla scarpata sottostante. Nessun problema per gli occupanti delle auto, ma sono stati necessari due autobotti e sette operatori per aver ragione delle fiamme.