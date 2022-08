SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 14 agosto ritorna la tradizionale festa di mezza estate organizzata dalla locale Sezione della Lega Navale Italiana. ALBA IN MUSICA ALLA SENTINA – questo il nome dell’evento giunto all’ottava edizione – prevede uno spettacolo musicale nell’incantevole scenario della Riserva.

Alle primi luci dell’alba del 14 agosto dalla concessione n. 45 bis un convoglio di canoe e di altre imbarcazioni si dirigerà verso sud, in direzione della Sentina dove, al sorgere del sole, avrà inizio un concerto a cura del trio GiaLeSe (Sergio Capoferri, Alessio Giuliani e Giacomo Lelli). La manifestazione musicale prevede anche un’esibizione di tango argentino.

È possibile raggiungere il luogo dell’evento anche via terra, e l’appuntamento per tutti è alle ore 6 nel tratto di spiaggia antistante la Torre sul Porto. L’accreditamento dei canoisti e l’organizzazione dei trasferimenti via mare verranno effettuati nel pomeriggio del 13 agosto, dalle ore 17 alla ore 20, presso la concessione della Lega Navale Italiana.

Per info e prenotazioni 348.5153422, email sanbenedettodeltronto@leganavale.it