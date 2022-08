FERMO – Confermati diciannove appuntamenti, di cui uno fuori abbonamento, per la stagione 2022-23 del Teatro dell’Aquila di Fermo, promossa dal comune di Fermo con l’AMAT e il contributo della Regione Marche e del MiC. Un ricco e variegato calendario che va dal 15 ottobre 2022 al 30 aprile 2023 e che regalerà al pubblico tante emozioni e divertimento.

Si partirà, appunto, il 15 ottobre, con replica il 16 ottobre, con Geppy Gleijeses, Maurizio Micheli e Lucia Poli in “Servo di scena” di Ronald Harwood per la regia di Guglielmo Ferro, grande inno d’amore per il teatro. Annoverata da alcuni tra le commedie più importanti del Novecento, questa pièce racconta la storia di un gruppo di vecchi attori che, nonostante gli allarmi antiaerei della seconda guerra mondiale, continua imperterrito a portare nei teatri il repertorio shakespeariano.

si continua il 26 e il 27 novembre con Arturo Cirillo, che porterà in scena l’indimenticabile storia d’amore di Cyrano, contaminandola con musiche e canzoni del varietà e del teatro-canzone novecentesco in un carosello di mantelli, piume, cappelli a cilindro e paillettes. Il poeta spadaccino raccontato da Rostand alla fine dell’Ottocento abbandona qui le sue malinconie e diventa un performer, che soltanto sul palco riesce a riconoscersi. Lo spettacolo prodotto da Marche Teatro, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Teatro Nazionale di Genova, ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione / Teatro Nazionale può contare su un cast affiatato, che si muove sapientemente sul filo della finzione e della meta teatralità.

Il 21 e 22 dicembre sarà la volta di un intramontabile classico di Tennessee Williams “La dolce ala della giovinezza”, interpretato da Elena Sofia Ricci e Gabriele Anagni con la regia di Pier Luigi Pizzi, nella traduzione di Masolino d’Amico. Scritto nel 1952 con debutto a Broadway nel 1959, lo spettacolo raccolta di Alexandra del Lago, star del cinema in declino, non più giovanissima, alcolizzata e depressa che, in fuga da quello che crede un insuccesso del suo ultimo film, cerca un rimedio alla solitudine nelle braccia di un gigolò, giovane e bello, un attore fallito in cerca di rilancio, ma destinato ad una triste fine.

Il 7 e l’8 gennaio andrà in scena “Il compleanno“, una delle pièce più apprezzate e rappresentate di Harold Pinter che la scrisse a soli 27 anni, influenzato dal teatro dell’assurdo di Samuel Beckett e dalla lettura di “Il Processo” di Franz Kafka. Il grande Maestro internazionale Peter Stein firma la regia di questo nuovo allestimento con protagonisti alcuni dei suoi attori più fedeli e capaci come Maddalena Crippa, Alessandro Averone e Gianluigi Fogacci.

Protagonista indiscusso della letteratura inglese di fine Ottocento e di una serie infinita di adattamenti teatrali e cinematografici giunge in forma di musical il 25 e il 26 febbraio “Vlad Dracula”, per la regia di Ario Avecone, anche autore del libretto e di parte delle musiche in collaborazione con il Maestro Simone Martino autore di parte delle canzoni originali e di Manuela Scotto Pagliara per la parte letteraria, l’editing e alcune canzoni originali. In scena una nutrita compagnia tra cui Christian Ginepro, Arianna Bergamaschi e Giorgio Adamo.

L’8 e 9 marzo Nancy Brilli e Chiara Noschese porteranno in scena “Manola” di Margaret Mazzantini, per la regia di Leo Muscato, collaudato spettacolo sulle scene dei maggiori teatri italiani. Due sorelle gemelle in contrasto tra loro, una maratona impudica e commovente che svela l’intimità femminile in tutte le sue scaglie, un testo sfrenato che prevede due interpreti formidabili per una “prova circense senza rete” che invoca l’umano in ogni sua singola cellula teatrale.

Il 18 e il 19 marzo Stefano De Martino sarà il protagonista di “Meglio stasera. Quasi-one man show”, uno spettacolo live diretto da Riccardo Cassini , in cui si esibirà lo Stefano che racconta, lo Stefano crooner, insieme agli otto orchestrali della Disperata Erotica Band, lo Stefano danzatore, accompagnato nelle coreografie da alcuni ballerini professionisti, lo Stefano imprevedibile, quello dell’allegria e dei giochi in tv, lo Stefano che dialoga ed empatizza con gag, monologhi umoristici, riferimenti insospettabilmente colti, improvvisazioni e scherzi con il pubblico.

La stagione prosegue il 12 e il 13 marzo con la commedia “Fiori d’acciaio” di Robert Harling, nell’interpretazione di Tosca D’Aquino, Rocío Muñoz Morales, Martina Difonte e per la regia di Michela Andreozzi e Massimiliano Vado. Storie di donne, grandi figure femminili che crescono, sbagliano, si confrontano, amano, odiano, combattono e qualche volta muoiono.

Il 29 e il 30 aprile chiuderà la stagione “Uno sguardo dal ponte” nell’interpretazione di Massimo Popolizio, indiscusso maestro della scena che ne firma anche la regia. Un grande affresco sociale, ma anche il ritratto di un uomo onesto, Eddie Carbone, compromesso e sconfitto da un’ incestuosa passione erotica. Il testo ancora oggi concentra una serie di temi scottanti e attuali: la fuga dalla povertà, le tensioni dell’immigrazione clandestina, la caccia allo straniero e gli affetti morbosi che possono dilaniare una famiglia.

Un appuntamento “extra” l’11 marzo, in collaborazione con Best Eventi, con Francesca Michielin che torna nei teatri con il suo nuovo tour Bonsoir! MICHIELIN10 a teatro. Un’artista amata anche dal pubblico più giovane giunta a dieci anni di carriera durante i quali ha vinto Xfactor, ha partecipato tre volte a Sanremo, una volta all’Eurovision Song Contest e ha pubblicato il suo primo romanzo.

Il programma:

15 E 16 OTTOBRE

RESIDENZA DI RIALLESTIMENTO

Gitiesse Artisti Riuniti | Teatro Stabile di Catania

GEPPY GLEIJESES, MAURIZIO MICHELI, LUCIA POLI in

SERVO DI SCENA

di Ronald Harwood

regia Guglielmo Ferro

26 E 27 NOVEMBRE

MARCHE TEATRO | Teatro di Napoli – Teatro Nazionale

Teatro Nazionale di Genova

ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione / Teatro Nazionale

ARTURO CIRILLO in

CYRANO DE BERGERAC

di Edmond Rostand

adattamento e regia Arturo Cirillo

con Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli

Valentina Picello, Giulia Trippetta, Giacomo Vigentini

21 E 22 DICEMBRE

Fondazione Teatro della Toscana | Best Live

ELENA SOFIA RICCI in

LA DOLCE ALA DELLA GIOVINEZZA

di Tennessee Williams

regia Pier Luigi Pizzi

con Gabriele Anagni

7 E 8 GENNAIO

TieffeTeatro Milano | TSV-Teatro Nazionale | Viola Produzioni

MADDALENA CRIPPA in

IL COMPLEANNO

(THE BIRTHDAY PARTY)

di Harold Pinter

con Alessandro Averone, Gianluigi Fogacci, Fernando Maraghini

Alessandro Sampaoli, Elisa Scatigno

regia Peter Stein

25 E 26 FEBBRAIO

WorkinMusical

CHRISTIAN GINEPRO, ARIANNA BERGAMASCHI

GIORGIO ADAMO in

VLAD

DRACULA

scritto e diretto da Ario Avecone

canzoni originali Simone Martino, Ario Avecone e Manuela Scotto Pagliara

drammaturgia e dialoghi Ario Avecone e Manuela Scotto Pagliara

musiche di scena Ario Avecone, Simone Martino

con Marco Stabile, Antonio Melissa, Valentina Naselli

Paolo Gatti, Jacopo Siccardi

8 E 9 MARZO

Enfi Teatro

NANCY BRILLI, CHIARA NOSCHESE in

MANOLA

di Margaret Mazzantini

regia Leo Muscato

18 E 19 MARZO

itc 2000

STEFANO DE MARTINO in

MEGLIO STASERA

QUASI-ONE MAN SHOW

di Riccardo Cassini e Stefano De Martino

regia Riccardo Cassini

12 E 13 APRILE

Corte Arcana | Virginy Film | L’Isola Trovata

TOSCA D’AQUINO, ROCÍO MUÑOZ MORALES

MARTINA DIFONTE in

FIORI D’ACCIAIO

di Robert Harling

e altre tre attrici in via di definizione

regia Michela Andreozzi, Massimiliano Vado

29 E 30 APRILE

Teatro di Roma | Compagnia Orsini | ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione / Teatro Nazionale

MASSIMO POPOLIZIO in

UNO SGUARDO DAL PONTE

di Arthur Miller

con Valentina Sperlì, Raffaele Esposito, Michele Nani

Gaja Masciale, Felice Montervino

e altri tre attori in via di definizione

regia Massimo Popolizio

EXTRA

11 MARZO

FRANCESCA MICHIELIN

Bonsoir! MICHIELIN10 A TEATRO

in collaborazione con Best Eventi

Dal 20 al 28 settembre prelazione abbonati stagione 2022, dal 30 settembre vendita nuovi abbonamenti presso biglietteria Teatro dell’Aquila.

BIglietti: dal 9 ottobre

Settore A € 30 | Settore B € 24 – ridotto* € 12 | Settore C € 12

Vlad Dracula

Settore A € 40 | Settore B € 30 – ridotto* € 15 | Settore C € 15

riduzione valida per studenti, giovani fino a 25 anni e over 65

Francesca Michielin fuori abbonamento

Settore A € 40 | Settore B € 35 | Settore C € 30 + diritto di prevendita

Per informazioni: AMAT 071 2072439 – biglietteria Teatro Dell’Aquila 0734 284295