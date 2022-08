MONTEPRANDONE – Nuovo evento a Monteprandone organizzato dall’associazione “Alchimie d’arte” con il patrocinio del comune di Monteprandone.

Sabato 27 agosto, alle ore 18,30, presso la la nuova sala riunioni di Centobuchi, in piazza dell’Unità,

Giancarlo Cocco presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Etra Pitto in arte Dria Paola”. Presenteranno la serata Domenico Parlamenti, Presidente di Alchimie d’Arte, ed Enrica Consorti, dirigente artistica di Alchimie d’Arte. Esporrà le sue opere l’artista Maria Francesca De Laurentis.

Dria Paola era nata a Rovigo nel 1909 ed è morta a Roma nel 1993 in condizioni di povertà. E’ stata sicuramente tra le interpreti più famose dei suoi tempi, ma è conosciuta soprattutto per aver partecipato al primo film sonoro girato in Italia: “La canzone dell’Amore”. Una carriera tanto intensa quanto breve la sua, iniziata nel 1926 e terminata nel 1942 a soli 33 anni con 27 film al suo attivo. Donna straordinariamente bella, magra e longilinea, fu soprannominata “la ragazzina che fece parlare il cinema”. Recitò anche nel film “Cuori nella tormenta” insieme ad Alberto Sordi ai suoi esordi.

Giancarlo Cocco è un giornalista ed è laureato in scienze sociali a indirizzo psicologico alla “Sapienza” con il massimo di voti. Nel 2008 ha collaborato con il direttore di Rai Vaticano Giuseppe de Carli al programma “La Bibbia giorno e notte”; nel 2009 ha partecipato a tre puntate su “Rai uno mattina”. E’ accreditato presso l’ufficio stampa del ministero affari esteri e del Parlamento Europeo e Confcommercio imprese per l’Italia.

L’Ingresso è gratuito; è gradita la prenotazione tramite whatsapp o telefono al numero: 328 5546583