SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le suggestioni dell’alba, la musica classica ed uno dei lungomari più incantevoli d’Italia: un insieme di emozioni uniche, per un evento che ormai da dieci anni accende il ferragosto sambenedettese.

Lunedì 15 agosto, alle ore 5.30, sarà possibile assistere al consueto concerto all’alba “Armonie in Controluce” che si terrà presso il Giardino Nuttate de Lune a San Benedetto del Tronto, dove si esibirà il Duo “Antonio Vivaldi” composto dal violinista Paolo Incicco e dall’arpista Valentina Locci, che eseguiranno alcune tra le più celebri composizioni di Bach, Morricone, Pachelbel e Rota.

L’evento è promosso dal Comune di San Benedetto del Tronto – Assessorato alla Cultura con la collaborazione artistica dell’Istituzione Musicale Antonio Vivaldi, lo storico Istituto Musicale della Città che dal primo settembre riaprirà le iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023 (per informazioni Istituzione Vivaldi, Via Giovanni XXIII n. 52, 63074 San Benedetto del Tronto, telefono 0735-594188. Orari Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 20. E-mail: info@istitutovivaldi.it; sito internet: www.istitutovivaldi.it; pagine Facebook e Instagram: Istituzione Musicale Antonio Vivaldi).