MONTE SAN PIETRANGELI – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 10 agosto, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo.

Vigili del Fuoco della centrale di Fermo sono stati impegnati la notte scorsa nel soccorrere una persona caduta in un dirupo in contrada San Martino a Monte San Pietrangeli. L’uomo chiedeva aiuto e chi lo sentiva ha dato l’allarme, ma nessuno sapeva dare indicazioni sul punto esatto da dove provenisse la richiesta di soccorso. Una volta individuato, sopra dei rovi, gli operatori, con l’ausilio di motoseghe, hanno aperto un sentiero e dopo averlo stabilizzato su una barella spinale l’hanno riportato in superficie dove c’erano i sanitari per prenderlo in cura.