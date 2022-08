SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pomeriggio movimentato quello del 9 agosto.

Incidente a Porto d’Ascoli vicino via Torino tra scooter e auto, un 77enne è finito al Torrette di Ancona in eliambulanza per ulteriori accertamenti. Sul posto 118 e Forze dell’Ordine per soccorsi e rilievi.

Vicino ad Ascoli e Monticelli, invece, sterpaglie in fiamme: intervento dei Vigili del Fuoco.