SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è tenuta nei giorni scorsi, nel Comune di San Benedetto del Tronto, la riunione dei focus group del progetto Resetting (Relaunching European smart and SustainablE Tourism models Through digitalization and Innovative technoloGies) dedicati alla discussione e alla condivisione sul tema del turismo sostenibile, dall’analisi della situazione attuale fino alla proposte di strumenti e soluzioni per il miglioramento del settore in chiave smart e digitale.

Ricordiamo che il progetto Resetting ha lo scopo di sostenere le piccole e medie imprese del settore turistico di Albania, Grecia, Italia, Portogallo e Spagna nel creare una rete, dotarle di strumenti digitali innovativi, introdurre buone pratiche nell’ambito dello sviluppo d’impresa sostenibile.

La riunione ha visto la formazione di tre gruppi: il primo incentrato sulla transizione digitale, il secondo sulla transizione ecologica del settore e il terzo sulla responsabilità sociale delle imprese. I gruppi hanno visto la partecipazione di diversi portatori d’interesse, dagli operatori del settore fino ai tecnici ed esperti che collaborano con aziende di consulenza e con la Pubblica Amministrazione. I gruppi hanno condiviso esperienze e riflessioni allo scopo di individuare una o più proposte per il turismo sostenibile da presentare nel contesto del programma “Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprised – Cosme”.

Con l’occasione, è stato inoltre ribadito l’avvio della “open call” del progetto Resetting, che a partire dallo scorso 15 giugno ha aperto le iscrizione al progetto Resetting per le piccole e medie imprese – Pmi del settore anche in Italia. Il modulo per aderire alla chiamata, rilanciata nei giorni scorsi su tutti i canali di comunicazione del Comune di San Benedetto del Tronto, è disponibile con tutte le informazioni sul progetto sul sito web ufficiale www.resetting.eu, alla voce “open call”.