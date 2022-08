FERMO – Ancora controlli delle Forze dell’Ordine.

In questi giorni i carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato due persone, originarie del Meridione, per truffe online finalizzate a rubare soldi.

Come riportato in una nota stampa giunta in redazione il 9 agosto dall’Arma, i provvedimenti sono giunti ad esecuzione dopo vari accertamenti e le segnalazioni delle vittime residenti nel Fermano.