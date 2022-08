MARTINSICURO – Forze dell’Ordine in azione in questi giorni.

Come riportato in una nota stampa giunta in redazione il 9 agosto dall’Arma di Alba Adriatica, è stato arrestato a Martinsicuro un uomo di origine nordafricana.

Dovrà rispondere di rapina, furto ed estorsione ai danni di esercenti.

I militari hanno eseguito il provvedimento dopo le denunce delle vittime e gli accertamenti compiuti.