MONTEPRANDONE – Orlandi Passion con il suo fondatore Mauro Cipolla ha ospitato, presso l’opificio della Orlandi Passion a Monteprandone di Centobuchi, lo Chef Igles Corelli Coordinatore del Comitato Scientifico di Gambero Rosso Accademy nel segno della sua Cucina Circolare.

Ad incontrare Corelli c’erano sopratutto l’Associazione Adulti Speciali 1880 Ancarano ed il Centro Diurno

Integrazione Sociale Spinetoli, oltre ad i ragazzi della Quantobasta Scuola di Cucina di Aquila che hanno

cucinato una ricetta a base di caffè per i ragazzi delle Associazioni.

“Un dialogo vissuto tra i concetti naturali della Cucina Circolare – come ha sottolineato Ivan Ameli, presidente

dello Scuderia Ferrari Club Castorano, promotore dell’evento – e gli insegnamenti imprenditoriali sociali ed economici delle visioni di Enzo Ferrari. Alcuni dei concetti discussi hanno riguardato i difficili momenti della vita di oggi, quando è grazie alla volontà e alle missioni dell’uomo, che non ci si deve fermare, anzi si mantiene o si cambia la direzione, ma si continua ancor più nel cammino per vincere le sfide della vita dove per vincere si intende offrire il meglio delle proprie energie e delle proprie anime”.

“Lo Chef Igles Corelli come Enzo Ferrari – ha aggiunto Cipolla – crede nella formazione dei giovani e crede nel

trovare gli allievi da tirare su quelli con la stoffa e non invece andare sempre e solo alla ricerca dei campioni

nati. Per Enzo Ferrai venivano prima le persone e poi le cariche. Non gli interessavano le gerarchie, ma quello che gli trasmettevano le persone. Questo concetto del Commendatore Enzo Ferrari è molto simile allo slogan del caffè Orlandi Passion e cioè Happy Lifestyle”.

Infine lo Chef Igles Corelli ha ufficializzato che sarà copilota con Mauro Cipolla in una delle vetture simbolo della casa di Maranello, la quale sarà portata al Minardi Day insieme alla Scuderia Ferrari Club Castorano questo prossimo 27 e 28 agosto ad Imola.