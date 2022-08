Anche il secondo appuntamento del tour “Vivere a Colori”, promosso dall’Associazione per i Diritti degli Anziani-ADA, dall’Associazione Lido degli Aranci e dal Circolo Tennis F.Beretti di Grottammare, di concerto con il dott. Mauro Mario Mariani, ha riscosso grandi consensi da parte del nutrito pubblico, ma anche dei tanti turisti che, passando casualmente davanti al Circolo Tennis di Grottammare, dove è stato appunto organizzato l’evento, sono rimasti attratti e affascinati dagli spettacolari consigli del dott. Mariani, sul mangiare a colori e sul vivere meglio, divertendosi.

Al saluto del Presidente dell’Associazione Lido degli Aranci Alessandro Ciarrocchi, ha fatto seguito il saluto di Giorgio Fiori che, oltre a presentare l’associazione ADA e le finalità anche formative ed informative che la stessa si propone in favore soprattutto ma non solo degli anziani, ha presentato il protagonista della serata, pur se non ce ne sarebbe stato proprio bisogno vista la sua grande notorietà, sottolineando che il dott. Mariani da tempo collabora con l’associazione ADA, è autore di libri altamente qualificati quali il “Tao dell’Alimentazione” (2015), “Prospettiva Rosea” (2019) e “Ricomincio da Emme” (2021) ed è già molto noto al grande pubblico per i suoi interventi in qualità di nutrizionista nella trasmissione “Linea Bianca”, e non solo, di Rai1, in stretta collaborazione con Massimiliano Ossini.

E dopo Fiori, anche il Presidente dell’Associazione ADA Paola Luzi, nel ringraziare il circolo “Beretti” per l’ospitalità e la Lido degli Aranci per la fattiva collaborazione, ha evidenziato le doti professionali nonché personali del dott. Mariani, sempre disponibile e collaborativo, anticipando le altre tappe del tour che l’associazione ha pensato per tutto il periodo estivo.

Il dott. Mauro Mario Mariani, “mangiologo” come ama definirsi, ha dal canto suo poi, parlato per oltre un’ora e mezza ad un pubblico letteralmente rapito dal suo “spettacolo” dando, con l’ausilio anche di chiarissime slides e battute divertenti e ad effetto le migliori ricette da seguire per una dieta equilibrata, consigli su cosa non mangiare e perché e quindi su come combattere lo stress ossidativo, attraverso il proprio organismo in equilibrio e il mangiar bene, nutrendosi appunto “a colori” con i migliori prodotti in natura, quali principalmente frutta e verdura ed in se grazie alla nostra dieta mediterranea.

Prossimo appuntamento estivo per la Lido degli Aranci è fissato per venerdì 12 agosto in Piazza Carducci di Grottammare, per la rassegna di Cabaret e Spettacolo “Cabaretour” con il famosissimo ventriloquo Andrea Fratellini, vincitore del Cabaret Amoremio! nel 2019 e di Italia’s Gor Talent nel 2020 insieme all’inseparabile compagno di viaggio, lo Zio Tore! Presenta, la showgirl Gloria Conti che incanterà tutti i presenti con la sua fantastica voce. Non mancate, l’appuntamento è gratuito, ore 21.30 e il divertimento con la LdA è assicurato!