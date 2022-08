Ferrovie, dal 12 giugno l’orario estivo. Più treni tra San Benedetto e Ascoli, anche per la linea Adriatica

Tornano Marche Line, Conero e Fermo Link, Piceno Line e Urbino Link e le promozioni per chi sceglie il treno per andare al mare. Intanto, per i treni nazionali, sono 30, tra Frecciarossa e Frecciargento, le Frecce della Linea Adriatica che ogni giorno uniscono le Marche con il Nord e il Sud del Paese:

di Redazione