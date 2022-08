ACQUAVIVA PICENA – Dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, torna la rievocazione storica “Sponsalia” dedicata alle nozze tra Forastéria, figlia di Rinaldo degli Acquaviva detto il ‘Grosso’, e Rainaldo dei Brunforte, figlio di Bonconte nipote di Fidesmino di Brunforte, Signore di Sarnano e Vicario di Federico II, nell’anno 1234.

Per la famiglia degli Acquaviva fu un ottimo e lungimirante matrimonio, poiché dava modo a Federico II, molto legato ai Brunforte, di rafforzare la sua presenza nel Piceno.

La rievocazione a cura dell’associazione “Palio del Duca” APS, si è conclusa il 7 agosto, come di consueto, con il Banchetto Nuziale nella suggestiva cornice della Rocca di Acquaviva.

Il Convivio è stato allietato dai musici Errabundi e dalle danzatrici del ventre di Metamorfosi Danze che hanno eseguito incantevoli coreografie sia con le spade sia con il fuoco.

Il divertimento non è certo mancato con i Giullari del Diavolo e l’acrobata Urana, le rime improvvisate di Pierpaolo Pederzini “itinerante tra i tavoli”.

A fine serata l’esibizione degli Armigeri di Bucchianico che si sono sfidati all’arma bianca ed al tiro con l’arco.

Come gran finale non è potuto mancare il tradizionale “incendio della Fortezza” con giochi pirotecnici dalle mura della Rocca.

Mattatore della serata, l’attore Fabio di Cocco che ormai da parecchi anni cura la regia e conduce le serate al cospetto del Duca e della Duchessa di Brunforte.

“Quest’anno un numero ridotto di partecipanti a causa del covid, che ancora non ci lascia completamente liberi” – dice uno degli organizzatori -” Il catering della Dimora di Bacco ormai è una sicurezza, ma anche per noi dell’organizzazione non mancano le sorprese, perchè il direttore artistico Fabio di Cocco propone sempre nuove cose, che sono accettate di buon grado dall’associazione Palio del Duca, perchè lo spettacolo è sempre assicurato”