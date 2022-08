SAN BENEDETTO DEL – Attimi di tensione nella notte tra il 7 e 8 agosto in Riviera.

Un cane di razza lupo Cecoslovacco ha aggredito, azzannandoli, padre e figlia, suoi proprietari. Al momento non si conoscono le cause.

Militari del Radiomobile di San Benedetto ed il servizio veterinario Animal Service Sas sono giunti sul posto, vicino alla stazione di San Benedetto, e sono riusciti a immobilizzare il cane e a trasportarlo in un canile di Offida.

La donna, 37enne di San Benedetto, ha riportato una prognosi di pochi giorni per ferite lacero-contuse, il papà 68enne risulta ancora in corso di refertazione per ferite più importanti.