SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo evento letterario a cura della libreria Nave Cervo di San Benedetto del Tronto, nell’ambito della rassegna “Parliamone!”

Martedì 9 agosto, alle ore 21, presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, la scrittrice Loredana Lipperini presenterà il libro “Nome non ha cercando la Sibilla” (Hacca edizioni). Dialogheranno con l’autrice la scrittrice Silvia Ballestra e il giornalista e scrittore Mario Di Vito.

Il libro: tre giovani donne partono per un viaggio: lasciano la città per capire chi sono e per dimenticare, almeno per un po’, amori, delusioni e problemi familiari. Quando la vecchia auto le tradisce, si ritrovano in un piccolo borgo al confine tra Umbria e Marche. Per fortuna incontrano Viola, che le ospiterà per la notte e che permetterà loro, durante una cena ristoratrice, di ascoltare i racconti dei tanti amici che in quella casa in mezzo ai boschi passano abitualmente per una chiacchiera e un amaro. La ricerca della Sibilla condurrà il lettore alla scoperta dei luoghi abitati dalle sue storie e permetterà di conoscere meglio il territorio dei Monti Sibillini sia nella sua dimensione mitica che nella realtà attuale.

Per informazioni e prenotazioni: navecervo@gmail.com