SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto a Porto d’Ascoli per la festa dell’allegria.

I Super Cumbia, sono un gruppo di super-eroi molto economici, provenienti dal pianeta Cumbión. Sono arrivati sulla Terra per liberarci dal dolore con il loro Cumbia Power.

Dopo 10 anni di attività, in cui hanno girato tutto il mondo, giovedì 11 agosto, alle 21.30, atterreranno alla rotonda del Lungomare sud a Porto d’Ascoli, per farvi scatenare a ritmo di musica sudamericana (ma attenzione a non confonderla col reggaeton).

Attraverso la danza, l’umorismo e i colorati canti corali, rivitalizzano tutto il nostro corpo per farci muovere senza vergogna perché “la vida està hecha pa’ otra cosa” (la vita è fatta per un’altra cosa).

Nella loro missione di rendere più gioiosi e consapevoli gli abitanti di questo pianeta, i Super Cumbia y la Liga de la Alegria dedicano il 100% del loro tempo viaggiando per tutti i continenti, seminando l’energia della “Cumbia del Monte”, un ritmo potente in grado di esorcizzare istantaneamente dalle cattive abitudini.

Benvenuti alla Riflessione Cumbia. Benvenuti nel Cambio-Cumbia!