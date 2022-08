SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ascolta le parole del mister rossoblu Sante Alfonsi nel video in primo piano.

“Perdere non fa mai piacere, nemmeno in un allenamento congiunto. Sappiamo che dobbiamo cambiare atteggiamento e che dobbiamo lavorare molto. Il primo tempo non abbiamo approcciato bene, siamo cresciuti nella ripresa, ma non è bastato perchè sappiamo che chiunque affronta la Samb vuole sempre vincere e non la considera un’amichevole. Abbiamo preso due gol da calci piazzati e questo è sicuramente un aspetto su cui dobbiamo migliorare. Faremo con calma le valutazioni sia sugli over sia sugli under. Non ci deve far paura la sconfitta, ci sono molti ragazzi nuovi e dobbiamo lavorare con serenità. Ci faremo trovare pronti quando ci saranno in palio i punti importanti”.