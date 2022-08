FERMO – Controlli sul territorio in questi giorni.

Nel Fermano i carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato un 28enne di origine nordafricana.

Come riportato in una nota stampa giunta in redazione il 7 agosto dall’Arma, il ragazzo ha evaso i domiciliari.

Provvedimento inevitabile dopo gli accertamenti compiuti dalle Forze dell’Ordine.