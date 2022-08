SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il 12 agosto torna il “Tropical Santa Claus” il grande show sul mare che richiama un grande pubblico di turisti e residenti.

L’evento del tutto originale, divertente e dal colpo d’occhio suggestivo, si svolge tra le concessioni 59 e 60 di San Benedetto del Tronto (zona chalet Lido Sabbiadoro e spiaggia Hotel Haiti) alle ore 10:30 del mattino.

Sono previsti molti spettacoli ed intrattenimenti sul palco posizionato in riva al mare, arriverà dal mare “Tropical Santa Claus” il Babbo Natale appunto in versione tropicale che da qualche hanno ha deciso di scegliere San Benedetto come località nella quale trascorrere il ferragosto.

Fra i molti shows e sorprese che hanno in serbo i coinvolgenti Animatori del Ciquibum ci sarà la realizzazione della scritta umana gigante in mare, (scritta Rai); altro momento spettacolare sarà il tuffo collettivo con i cappellini da Babbo Natale; inoltre ci sarà la Babaluba Beach Band un coinvolgente quintetto a fiati che si esibirà in riva al mare, e soprattutto l’esibizione dal vivo di Coconice Nico Virgili con il quale si potranno cantare e ballare i tormentoni ballati in spiaggia dal Ciquibum.

Infatti notissimo Staff di Animazione Ciquibum che coinvolge quotidianamente migliaia di bagnanti tutti i giorni ha in serbo per venerdì 12 agosto, molte altre coinvolgenti sorprese che stupiranno e rallegreranno i presenti.

L’abbigliamento consigliato è natalizio e tropicale assieme, quindi costumi rossi e camice floreali, per le ghirlande di fiori e cappellini rossi se ne possono trovare anche sul posto.

Per chi volesse raggiungere la location facendo una passeggiata musicale in riva al mare, l’appuntamento è con una parata che perte da nord (ore 10:00 in riva della concessione 44) per chi arriva da sud (ore 10:00 in riva della conc. 79).