SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Happy Car Sambenedettese Beach Soccer reagisce con orgoglio dopo la sconfitta contro Napoli e batte 4-3 Città di Milano sulla spiaggia di Cagliari.

Mister Oliviero Di Lorenzo conferma Chiodi, Miceli, Eudin e Bernardo nel quintetto titolare, con Addarii al posto di Percia Montani. L’inizio del match però è da dimenticare, visto che i meneghini vanno addirittura sul 3-0 grazie alla doppietta del bomber Savarese e al gol di Gabriel.

La Samb non si abbatte e risponde da squadra vera, accorciando subito con il capitano Luca Addarii e lo svizzero Sandro Spaccarotella. A quel punto i rossoblù continuano a spingere e completano la grande rimonta con le prodezze dei soliti campioni brasiliani Brendo Chagas e Eudin Silva.

Il risultato non cambia più e domenica (ore 14.45 in diretta su Eleven Sports) la Samb potrà giocarsi la finale per il quinto posto con Catania nell’ultima sfida della stagione 2022.