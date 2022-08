GROTTAMMARE – Quando scommettere sul cantautorato di qualità si rivela la scelta giusta ed apre ad un nuovo percorso artistico; tutto questo è stato Pianista d’Estate, che ha visto protagonista la performer bolognese Barbara Cola. Uno spettacolo, un viaggio, un avventura musicale che ha omaggiato Lucio Dalla e Pino Daniele, ricordato il mito di David Bowie ed il fascino di Sting, celebrato Cindy Lauper ed il Festival di Sanremo con Gianni Morandi.

Una kermesse ricca di emozioni e di toccanti sonorità, è stata quella andata in scena lo scorso 5 agosto, presso la chiesa di San Pio V, organizzata dalla locale Artistic Picenum e dal Comune di Grottammare. Violoncello, chitarra e piano hanno deliziosamente accompagnato la voce di Barbara Cola; un talento rimasto intatto nel tempo e che dimostra sempre più lo spessore artistico di una delle più quotate ed apprezzate cantautrici in rosa italiane. La serata, elegantemente condotta da Miss Marche 2020 Lea Calvaresi, ha visto la partecipazione del vicesindaco Alessandro Rocchi e del parroco Don Federico Pompei, intervenuti nel welcome iniziale.

Grande soddisfazione da parte di tutto lo staff dell’Artistic Picenum, che affida al presidente Giuseppe Cameli un pensiero di fine rassegna: “Ringraziamo di cuore il pubblico che è intervisto alla manifestazione e speriamo davvero di aver aperto un ciclo dedicato alla qualità canora nella perla dell’adriatico. Un merito particolare desidero rivolgerlo alla pianista Eleonora Beddini, con la quale la nostra associazione si affida per competenza e professionalità. Per noi è l’ ennesima coraggiosa scommessa vinta e guardiamo con attivismo alla prossima avventura, sempre desiderosi di sano successo e sempre umilmente coesi e determinati nel riaffermarlo ad ogni occasione, per il bene dei nostri amati followers”.

Il ricavato della serata verrà devoluto all’associazione Gio10′, da sempre devota a lodevole operazioni benefiche.

Per vedere il video dell’evento clicca qui