PORTO SAN GIORGIO – Si avvia alla conclusione la ventiquattresima edizione del TAU Teatri Antichi Uniti, rassegna regionale di teatro classico, a cura della Regione Marche, dell’ AMAT, di MiC e dei comuni del territorio.

Martedì 9 agosto, alle ore 21,30, presso la Rocca Tiepolo di Porto San Giorgio, Stefano Tosoni e Stefano De Bernardin andranno in scena con lo spettacolo “Standup Tragedy. Eneide cronache di un profugo“. In questa terza parte della Standup Tragedy, Stefano Tosoni e Stefano De Bernardin affrontano il poema latino, raccontando la storia di una fuga dalla guerra, di una rinascita e di una fondazione. Protagonista quasi assoluto Enea, che, a differenza di Ulisse, non viaggia per avventura, ma per necessità e le difficoltà che incontra sono quelle di un uomo costretto a lasciare la propria patria, un uomo carico di valori e responsabilità che affronta con tutte le fragilità umane, conscio di poter commettere errori, ma spinto da un’idea che lo trascende e che si affianca al destino che è riservato a lui e alla sua gente.

“L’Eneide è una lunga e sofferta migrazione da casa propria in terra d’altri che non si vorrebbe fare, ma a cui si è costretti – hanno spiegato gli attori.

Anche a Porto San Giorgio, accanto allo spettacolo, il TAU propone degli AperiTau: il 9 agosto, alle ore 17,

al Teatro Comunale un viaggio nella tradizione marinara sangiorgese e il 10 agosto, alle ore 17,30, sempre al

Teatro Comunale, il mercoledì del turista, a cura di comune di Porto San Giorgio in collaborazione con la Soc.

Coop. Museion

Per informazioni e prenotazioni: 331 5669129 – biglietteria Rocca Tiepolo 392 4450125, la sera di spettacolo dalle ore 20.