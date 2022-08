CUPRA MARITTIMA – Nuovo appuntamento con i libri al paese Alto di Cupra Marittima nell’ambito nel Festival “Cupra dentro e fuori le mura”.

Lunedì 8 agosto, alle ore 19, presso il cortile del Museo Archeologico, nella splendida cornice del Borgo di Marano, Alessia Bronico presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Splendora”. Dialogherà con l’autrice Antonella Roncarolo.

“Splendora” è un romanzo che racchiude una travolgente storia di emancipazione e di amore, che restituisce una fotografia perfetta di un’Italia passata. Siamo tra gli anni Settanta e Ottanta, in Abruzzo, ai piedi del Gran Sasso, dove abita Dora. Con il tempo, chi la conosce ha cominciato a chiamarla Splendora per la sua chioma rossastra e per il sorriso splendente. La vita di Dora però non è facile: costretta a crescere in fretta, tiene stretto a sé il dolore di non essere capita dalla propria famiglia e queste incomprensioni la portano a essere riservata con gli altri. A farle compagnia e a spronarla a credere in futuro migliore è l’upupa che si presenta ogni febbraio.